"Hoy es un día muy triste en la vida de Valentín", afirma este niño en un vídeo que no tardó en convertirse en viral hace unos meses y del que se hicieron eco en Aruser@s. El motivo de su tristeza no es otro que la soledad. Su padre no quiere darle un hermanito y así se lo hace ver a pesar de los continuos reproches del pequeño.

El señor intenta razonar y le explica que no quiere tener más hijos porque es una persona responsable. "Responsable es pagar el alquiler a término. Esto que estás haciendo es negligencia", le echa en cara.

"Voy a ser emocionalmente inestable, no voy a aprender a compartir, si hay un desastre en casa no voy a tener a quien echarle la culpa", argumenta el pequeño 'viejoven', como le definía Tatiana Arús. Es en este momento cuando esta conversación da un giro inesperado... y es que se descubre que el niño ha hecho una travesura en casa de la que, desde luego, no puede culpar a su mascota...

Los colaboradores del programa aplaudieron su discurso, pero también estaban algo asustados con los comentarios tan adultos que suelta el infante. María Moya, madre de hijo único, tomaba buena nota de todo lo que escuchaba, pero Patricia Benítez tenía una advertencia extra. "Hay que avisar a María de que si no es su hijo el que se lo pide, será su suegra o su madre".

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Aruseros de 2022 que laSexta está recuperando como parte de los mejores momentos del verano.