La influencer 'Shannis' desvela que pensó que Ibiza no era España: "Cambié todos mis euros a dólares"

La influencer 'Shannis' ha confesado que pensaba que Ibiza era un país en el que se compraba con dólares. Por lo que cambió todos sus euros cuano viajó a la isla balear.

La influencer 'Shannis' ha confesado su error al viajar a Ibiza. Una confusión que sufrió y que se ha vuelto viral al confesar que pensaba que Ibiza no era España porque había que coger un avión. Incluso, la infuencer pensaba que Ibiza era, directamente, un país. La joven ha explicado que cambió todos sus euros a dólares pensando que no podría usarlos. Puedes ver la reacción de Alfonso Arús en el vídeo principal de esta noticia.

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