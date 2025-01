Una influencer muestra los nefastos efectos de la cirugía estética en su cara: "Lo primero, buenos días; lo segundo, esto no es un filtro"

Alfonso Arús denuncia en Aruser@s la "mala praxis de algunos centros estéticos" tras ver este vídeo viral de @sandraagonzalez en TikTok. La influencer muestra ante sus seguidores su labio superior muy inflamado para poner en evidencia la importancia de acudir a una buena clínica a la hora de hacerse cualquier retoque estético.

"Lo primero, buenos días; lo segundo, esto no es un filtro", bromea antes de contar lo que le ha sucedido. "Si tenéis pensado haceros algún retoque, aseguraos de que sea una clínica decente. Yo, con 18 años, fui a una que luego desapareció, rarete ya. A día de hoy, con 23, he ido a deshacérmelos por segunda vez y, efectivamente, me da alergia", cuenta.

En el plató de Aruser@s hacen hincapié en que hay que tener mucho cuidado con las alergias.