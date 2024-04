Todo el mundo ha vivido la incómoda situación de entrar a comprar a una tienda y que el dependiente esté muy encima de ti. Esta chica se ha viralizado en redes sociales con su truco para evitar este momento. La mujer explica en el vídeo que para evitar ser perseguida por el empleado, lo que hace es acercarse a él y desorganizarle una estantería para que así tenga que ordenarla y no esté pendiente de ella. Un método un tanto polémico.

"Me parece muy de cafre desordenarle a la gente toda la tienda solo para que no te persiga", opina Alfonso Arús. Tatiana Arús comenta que lo normal suele ser que el trabajadorte ofrezca su ayuda y ya. Marc Redondo explica que su truco es decirle que solo va a mirar, y así deja de hacerle caso, sobre todo cuando los dependientes van a comisión. "Pero da igual, por más que digas que está mirando lo tienes muy cerca para que no se acerque otro tendero", afirma Angie Cárdenas.

El presentador expone que en estos casos suele ocurrir la ley de Murphy. "Basta que necesites la ayuda de un trabajador, para que no aparezca ninguno", comenta. Alba Gutiérrez manifiesta que esto sobre todo pasa en las tiendas de tecnología, donde no tienes ni idea y no hay nadie a quién preguntarle, porque siempre está con otra persona. "¿Nunca os ha pasado que estáis tan desesperados que preguntáis a una persona que no trabaja en el establecimiento?", pregunta Angie. Rocío Cano confiesa que a ella le suelen confundir siempre con una empleada de la tienda.