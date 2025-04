Pablo Alborán, sobre la polémica vuelta de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh: "Hay que hacer una serie"

Pablo Alborán ha confesado en los Premios Platino no haberse enterado de las polémicas declaraciones de Cayetana Guillén Cuervo confirmando la vuelta de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh: "Lo ha confirmado, ¿eh?".

Muchos rostros conocidos se han dado cita en los Premios Platino en Madrid. Por ejemplo, Pablo Alborán, quien ha hablado con los medios de comunicación de la polémica con la supuesta vuelta de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh.

Primero, el cantante ha confesado que no se ha enterado de las polémicas declaraciones de Cayetana Guillén Cuervo en las que confirmaba sin querer la vuelta de su amiga a la banda.

"No me he enterado", reconocía el artista, que reaccionaba así: "Lo ha confirmado, ¿eh?, pues qué hago".

"Pero bueno, hay que hacer una serie de esto, hay que buscar a un guionista y que me llame", bromea Pablo Alborán, que reconoce ser muy fan del grupo, de Amaia Montero y de Leire Martínez, "de las dos".