Alfonso Arús enseña en el plató de Aruser@s "el zasca de una concursante de La Voz a Antonio Orozco". Después de la actuación a ciegas de la joven, Antonio Orozco afirma que aunque no se ha girado y no la ha podido ver, se la imagina cantando "con una explosión de movimientos". "Si te hubieras girado, lo hubieras visto", destaca la joven al coach en el plató, donde Luis Fonsi no da crédito y protagoniza una divertida reacción.

"Vaya viaje le ha metido", afirma Angie Cárdenas en el plató, donde destaca que "es doloroso para ella" que no se haya girado. Además, en el plató de Aruser@s destacan que les gusta que los concursantes vacilen a los coaches.: "Si te hubieras girado lo hubieras visto"