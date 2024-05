Iñaki Urrutia ha criticado en un vídeo en Instagram la falta de sinceridad de las personas, y más concretamente de las modelos. "Ayer leí una entrevista en la que a una chica le volvían a preguntar: '¿Cuáles son tus hábitos de belleza?'", explica el cómico. El humorista cuenta que la mujer respondía que no hacía mucho, dormir ocho horas, beber tres litros de agua y lavarse la cara con agua fría. "¿Qué eres un ficus? Bueno, pesas como un ficus", comenta indignado. Urrutia que no entiende esa falta de sinceridad. "¿Así que solo haces esas tres cositas y estas así de estupenda, no? Tienes una hostia...", sentencia el humorista.

"Aún hay las que dicen que comen de todo, que aún es peor", afirma María Moya, dando a entender que hay personas más falsas que la mujer que hace esta entrevista. Angie Cárdenas destaca a las personas que hacen que hacen publicidad con un muffin y sabes que no lo va ni a oler porque no pueden. "Y luego dicen que no se privan de nada", añade Òscar Broc al comentario de Angie.