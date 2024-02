El exministro José Luis Ábalos sufría un momento curioso en plena entrevista con Carlos Alsina en Onda Cero. En plena polémica por el 'caso Koldo', en el que se investiga a su exasesor Koldo García por los contratos para comprar material sanitario durante la pandemia, Ábalos respondía sobre su situación personal.

En plena entrevista, el ahora diputado del Grupo Mixto, era interrumpido. "Perdona, pero es que he dejado la casa cerrada y tratan de entrar", trataba de explicar Ábalos sobre la interrupción. "Tengo que decirle dónde le he dejado la llave", señalaba el exministro entre risas. Un momento que Alsina se ha tomado con humor y que ha aprovechado para dar paso a una pausa.

Antes, en sendas entrevistas en Onda Cero y también en Rac1, Ábalos ha defendido su honor y su labor como ministro. Ha confesado que hubo cosas de su exasesor que le "llamaron la atención" y que le pidió explicaciones, pero que no llegó a contrastar esas explicaciones. Además, se ha mostrado tranquilo y ha negado que su cede como ministro en 2021 tuviera algo que ver con el caso.

"Siempre hay algo que llama la atención", ha explicado Ábalos sobre su exasesor, que que dice que pidió explicaciones. "Se me daban algunas, pero no las contrastaba", ha añadido. "Lo que hay es que un hombre de confianza pudo haber tenido parte de comisiones de intermediarios, de los empresarios, no a costa del dinero público, no hay quebranto a la Hacienda pública", ha insistido.