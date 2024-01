El hostelero @soyfelber vuelve a convertirse en viral por sus controvertidas opiniones y en esta ocasión, critica una nueva costumbre que parece estar poniéndose de moda y que golpea, según él, al mundo de la hostelería, o al menos al restaurante que regenta junto a su padre.

"Son más y más cada vez las parejas que vienen a ocupar una mesa y a pedir un menú para compartir entre los dos. Si mi bar tuviese 500 mesas y no las llenásemos, a mí, no me importaría, pero tiene 15, y por suerte para nosotros, casi todos los días prácticamente lo llenamos", cuenta en este vídeo subido a TikTok y emitido en Aruser@s.

El mayor problema para él es que esta costumbre de los clientes "no sale rentable" para el establecimiento. "Si fuera por mí, yo, no lo aceptaría, pero como mi padre de bueno es tonto...". El debate está servido en plató. ¿Están de acuerdo los colaboradores del programa con @soyfelber?