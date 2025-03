Una hostelera de 90 años critica la cercanía de los camareros de hoy: "Voy a hacer una ginebra y me dice 'cariño' y no le conozco de nada"

"A mí ahora me llaman cariño, me dicen '¿qué tal, mi vida?'... Yo, voy a hacer una ginebra aquí al lado y me dice: '¡Hola, cariño!'. Yo no le conozco de nada, es la primera vez que he ido", se queja Rocío Gandarias en este fragmento del pódcast 'Rompiendo el molde' que rescata Aruser@s.

La empresaria hostelera, con casi 90 años, considera que los camareros de hoy se toman demasiadas confianzas con sus clientes. "¡Somos viejas! Lo comprendo si eres una cría, pero decirle a una vieja qué tal lo está pasando es para contestarle 'Y a ti, ¿qué te importa?'", se queja.

En el plató, Alfonso Arús reconoce que tiene cierta parte de razón. "Hay que recordar que hace ya muchas décadas, cuando ibas a la pescadería en el mercado también te decían lo mismo", afirma. Sin embargo, a Òscar Broc le chirría que llamen 'chicos' a personas de determinada edad. "A mí me gusta que me llamen 'chico'. Cuando me dicen, '¡Hola, chico!', pienso, '¡Bah!, pues si'", asegura mientras se ruboriza.