"¿Qué pasa últimamente Hans que solo traes polémicas con restaurantes?", pregunta Alfonso Arús. Hans Arús cuenta que se ha vuelto muy viral una reseña que ha causado polémica en redes sociales. Un grupo de trabajadores van a comer aun restaurante y uno de ellos va con su túper de casa. Esta persona que lleva la comida de casa decide pedir un vaso con hielo a la camarera porque no quiere pedir bebida.

"La dueña se ha portado de manera muy estúpida y me ha reprochado que encima que no pido, me tiene que dar un vaso con hielo", dice este hombre en la reseña, que recomienda a los lectores que no vayan al sitio. "Me encanta que el señor diga que no recomienda nada ese lugar, cuando no ha probado nada", afirma entre risas Alfonso Arús.

Tatiana Arús destaca que además el hombre pide un vaso con hielo, que es algo que en la mayoría de sitos ya lo cobran. Por su parte, Alba Gutiérrez opina que este señor les hace un favor no volviendo. "Esto lo deberían prohibir, los restaurante no tienen por qué permitir que una persona lleve un túper a no ser de que sea un bebé", manifiesta Patricia Benítez.