"Hemos venido al restaurante más raro del mundo", comienza diciendo la creadora de contenido, @paulaguasp. "Mientras esperas te puedes hacer la uñas de manera gratuita, no hay que pagar nada. Si no quieres hacerte las uñas, no pasa nada porque puedes jugar a videojuegos", explica la joven alucinando con el sitio. Pero no es lo único que tiene este peculiar restaurante para amenizar la espera, también puedes tomarte un té o te dan papeles para hacer estrellas y si haces tres tienes un yuan de descuento en la cena. "Si hacemos muchas estrellas, tenemos muchos yuanes de descuento", cuenta la joven.

"Veo difícil coordinar el tiempo porque igual ya está la mesa dispuesta y vas todavía por el dedo gordo", comenta Alfonso Arús, a lo que Angie Cárdenas le responde que igual si tu estás haciéndote la manicura, pasan a otro delante tuyo. "A lo mejor en función del tiempo de espera te dicen: 'te da tiempo a un esmaltado'", piensa Tatiana Arús.

Alba Sánchez se pregunta cuántas horas de espera habrá en esa cola para que el restaurante tenga tantos servicios de entretenimiento. Mientras que el presentador expone las dos situaciones en las que le parece desesperante comprobar que las personas son muy lentas. "Uno, desaparcando y dos, cuando teóricamente están ya por el 'limoncello', porque crees que les queda diez minutos y les queda hora y media", explica el conductor del programa.