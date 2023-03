Aunque Alfonso Arús no sea una de esas personas que sueña en diversos idiomas, al presentador de Aruser@s le parece muy interesante este hecho. "Yo recuerdo algunos de mis sueños perfectísimamente, y no. Incluso recuerdo el de esta noche: ha sido una pesadilla tremenda", le cuenta a sus colaboradores, que le piden que lo cuente.

"No, no puedo porque mediáticamente sería muy jugoso. No puedo. ¡No puedo!", responde ante la insistencia de los contertulios. Pero eso sí, soñó en castellano. Aunque el idioma da un poco igual, porque, cuando sueñas "lo dominas perfectamente".

"Es verdad que yo no recuerdo un idioma en concreto, pero yo he hablado con Brad Pitt y nos hemos entendido perfectamente", confiesa María Moya. "Yo en mis sueños hablo inglés fluido, con un acento como en las series", reconoce Alba Gutiérrez.