José María Gutiérrez 'Guti' habla durante una entrevista en el periódico deportivo 'Marca' sobre la reciente noticia de la cancelación de los conciertos en el Bernabéu y sorprende con su respuesta. "Nos encantan los conciertos y ojalá haya muchos en Madrid, es una ciudad que los necesita", comienza diciendo el futbolista.

"Yo soy apasionado de la música, a mi me encanta poder ir a un concierto, donde esté un concierto que se quite un Atleti-Rayo", afirma Guti, que no cita cualquier partido, sino que nombra un partido del Atlético de Madrid, el rival del club de sus amores, el Real Madrid, dando a entender que no son interesantes.

"¡Adiós!", clama sorprendido Alfonso Arús nada más terminar las declaraciones del exfutbolista del conjunto merengue mientras Òscar Broc se echa las manos a la cabeza riéndose. Por su parte, a David Broc le sorprende porque hace esa declaración con una camiseta de LaLiga puesta.