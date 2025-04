"¡No me gustas, 'Juancarlitos'!": Nagore Robles, sobre la demanda del rey emérito a Miguel Ángel Revilla

Alfonso Arús presenta el 'dardo' que ha lanzado la colaboradora televisiva e 'influencer' Nagore Roblesal rey emérito, al ser preguntada en la alfombra roja de la presentación de la segunda temporada del documental de Dulceida, sobre la demanda que el monarca le ha impuesto al expresidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, por "expresiones injuriosas" que el dirigente del PRC ha hecho en los últimos años.

La creadora de contenido se ha mostrado tajante al respecto: "A mí nunca me ha gustado, ni cuando decían que era campechano y, además, tiene unos hobbies... ¿Matar elefantes? No, ¡no me cae bien! Y ahora que me demande, ¡no me gustas, 'Juancarlitos'!".

Desde el plató de Aruser@s, comentan "la honestidad" de la colaboradora al expresar su opinión sobre el tema de actualidad. Puedes escuchar el 'zasca' al completo en el vídeo sobre estas líneas.