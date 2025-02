La Guardia Civil da el alto a un motorista disfrazado de dragón: "Te paramos de buen rollo"

Este hombre disfrazado de dragón iba dando una vuelta con su moto por alguna carretera de España cuando, de pronto, la Guardia Civil le dio el alto. "¿Qué tal? ¿Bien? ¿Te encuentras bien?", le preguntan los agentes como podemos ver en este vídeo viral de @zetadragonrider del que se hacen eco en Aruser@s.

"¿Por qué vas así vestido?", quiere saber uno de ellos. "No sé", responde el dragón motorista. Cuando se esperaba lo peor, alguna multa o bronca, el guardia lo llama con una intención muy diferente a la que podría preverse: hacerse un 'selfie'.

El señor está entusiasmado: "Esto es una pasada, no se ve todos los días. A mí me has ganado", le dice. "Pues me ha dado miedo. Es la primera vez que me paran", afirmaba el 'animal' que desvela que solo tiene 19 años. "Impacta, impacta para bien", asegura el agente.