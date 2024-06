Una chica bloquea a su novio de todas las redes sociales porque dice que no quiere saber nada más de él, quiere poner fin a la relación. Tras esto, el chico no encuentra ninguna forma de contactar con ella y decide como último recurso enviarle bizums por un valor de 50 céntimos para hacerle llegar sus mensajes porque su exnovia no puede bloquearle.

El joven va mandándole mensajes pidiéndole que le desbloquee o hablar para solucionarlo. Cuando ve que lleva casi tres euros gastados decide dejar de intentarlo. En el plato de Aruser@s, Angie Cárdenas piensa que hay que estar mal de la cabeza para pensar en usar bizum para enviar mensajes.