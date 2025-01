Un francés que vive en Madrid analiza los prejuicios que tienen los españoles de los franceses: "Los parisinos son unos antipáticos"

Alfonso Arús muestra en el plató los dos virales del creador de contenido '@elrealclem'. El joven francés ha explicado a sus seguidores los principales prejuicios que tienen los franceses de los españoles y, tras el revuelo generado, ha vuelto a subir otro vídeo sobre la percepción que tienen en España de los franceses.

Según el joven, que vive actualmente en Madrid, esto es lo que piensa la mayoría de la gente: "La gente en Francia piensa que los españoles se visten muy mal, pero lo que yo veo, que vivo en Madrid, no puedo hablar de España en general, es que la gente se viste bien". La segunda cosa de la que ha querido hablar es de la música, especialmente del reggaetón. "En Francia me dicen 'no me gusta la música en español porque es siempre la misma cosa'", cuenta.

Sobre el clima y la temperatura. "La gente se piensa que en España hay como 25 grados todo el año y sol. En Madrid no hace frío comparado con París, que es una ciudad con frío, nubes y lluvia casi todo el año", ha asegurado.

"He visto vuestros comentarios y tengo cosas que decir", cuenta el joven, que se dispone en ese momento a ver la otra cara de la moneda. Y es que, ¿qué piensan los españoles de los franceses?.

'No os ducháis', 'nos juzgáis todo el rato', 'los parisinos son unos antipáticos' y 'muchos son arrogantes y soberbios', son algunos de los comentarios que han dejado algunos españoles en la publicación.

En el vídeo sobre estas líneas puedes escuchar lo que ha contestado el tiktoker y el debate que se ha generado en el plató de Aruser@s entre los colaboradores.