Hans Arús enseña en el plató de Aruser@s una foto viral que ha generado gran debate en las redes sociales. Como se puede ver en el vídeo principal de esta noticia, se trata de una polémica generado por unas escaleras mecánicas que no son tal. Y es que un supermercado ha puesto unas escaleras normales 'tuneadas' con la barandilla como si fueran mecánicas, por lo que, a simple vista, los clientes se confunden y acuden pensando que son mecánicas. "Hemos sido engañados", destaca una usuaria de X (antes, Twitter) al compartir la fotografía.

"Me parece muy buena idea porque te puedes coger a las barandillas y así no te caes", afirma Angie Cárdenas en el plató, donde Alfonso Arús destaca que, de esta forma, se evitan las caídas que muestran continuamente en Aruser@s de gente que no sabe subir las escaleras mecánicas.