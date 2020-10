Un puma de pocas semanas de vida ha sido rescatado en los incendios forestales de California. Un bombero lo encontró en el condado de Shasta el pasado domingo y fue trasladado al Departamento de Pesca y Vida Silvestre de California.

Allí los sanitarios le hicieron radiografías para evaluar si los pulmones estaban dañados por la inhalación de humo y análisis que mostraron un daño significativo en el tejido blando de sus patas.

"Las quemaduras que sufre no son graves y se recupera. El problema es que está en edad lactante y necesita todos los cuidados de los servicios que están atendiendo a estos animales que sufren quemaduras o tienen otras lesiones", explica la bióloga Evelyn Segura en Aruser@s.

Ahora el animal, de algo más de kilo y medio de peso, se encuentra en el zoológico de Oakland donde junto con el Hospital Docente de Medicina Veterinaria de UC Davis tratan las quemaduras del cachorro.

Y es que, aunque el cachorro se recupere, no podrá volver a su hábitat natural. "Este animal no podrá será devuelto a la libertad porque necesita de los aprendizajes de su madre al menos durante sus dos primeros años de vida. Les enseñan a cazar, a valerse por sí mismos y a sobrevivir. Sin esas atenciones y sin esas enseñanzas, estos animales no pueden recuperar la libertad. Una pena", comenta.

Otro momento relacionado

Aruser@s también comentó el conmovedor rescate de un bebé canguro que estaba a punto de morir en los incendios de Australia. Un bombero voluntario fue el encargado de compartir el vídeo que puedes ver bajo estas líneas conmoviendo a las redes sociales de medio mundo. En él se ve cómo salva a un canguro bebé de morir en los incendios de Australia.