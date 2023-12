Cuando sales de España te das cuenta de que, en efecto, existen diferencias culturales que te hacen ver que, como dicen los más 'boomers', 'Spain is different'. Algo parecido pasa también cuando te vas de Europa y conoces a gente de otros continentes. Al menos, eso es lo que le ha ocurrido a la usuaria de TikTok @milioapaula, cuyas declaraciones podemos escuchar en este vídeo viral emitido en Aruser@s.

Según lo que ella ha podido aprender en su estancia en el extranjero, "los europeos olemos mal". Bueno, ella no, porque tiene desodorante que ha traído de Latinoamérica, asegura. "Los desodorantes que se venden aquí en Europa no tienen tanto aluminio como los que se venden en otros países y eso reduce efectividad", explica.

El problema es que no somos conscientes de ello hasta que no viajamos fuera de Europa. "Notas que no hay el mismo olor. Después de que el metro no huela mal, después de estar en un tumulto, en un concierto y que la gente no huela mal, o en una discoteca, vuelves aquí, haces exactamente lo mismo y te das cuenta de que es que es horrible", asegura y sentencia: "el olor a metro europeo existe".

Sus palabras indignan a los aruser@s presentes en plató. "A mí me gustaría saber cómo se le queda la axila después de ponerse desodorantes con tanto aluminio", comenta Angie Cárdenas. Para Rocío Cano, el olor también viene motivado por lo bien que comemos. "No es lo mismo comer en Asia que en el Mediterráneo". Y ojo, porque hay quien recuerda en la mesa que, al menos en España nos duchamos mucho más que en otros países de nuestro entorno. Su opinión tampoco ha sentado demasiado bien entre los internautas...