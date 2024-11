Eugenia Martínez de Irujo, de Alejandra y Richard Gere: "El primer viaje que hicieron cuando nadie lo sabía fue a Liria"

Eugenia Martínez de Irujo ha acudido junto a su pareja, Narcís Rebollo, a los Premios ELLE for Future, donde el gran protagonista de la noche fue Richard Gere. El actor de Hollywood no paró de hacerse caricias con su mujer, Alejandra Silva, ahora Alejandra Gere. Una situación que no termina de agradar a Alfonso Arús, que, tras verlos, destaca que "ese gesto de poner sus manos en las mejillas es un poco de abuelete": "Lo coge como si fuera un anciano".

Por su parte, Eugenia Martínez de Irujo ha sido preguntada sobre si ya conocía al actor y sobre Narcís Rebollo es celoso. "Ya le conozco, es amoroso", destaca Eugenia Martínez de Irujo, que confiesa que "el primer viaje que hicieron cuando nadie lo sabía" fueron a Liria. Sobre su pareja, la hija de la duquesa de Alba protagoniza un bonito momento: "Narcís pasa de todo y sabe que estoy colada".