Alfonso Arús, tras ver las caricias de Alejandra y Richard Gere: "Lo coge como si fuera un anciano"

Las muestras de cariño de Alejandra y Richard Gere en los Premios ELLE for Future no convencen a Alfonso Arús, que afirma que "ese gesto de poner sus manos en las mejillas es un poco de abuelete".

Premios ELLE for Future

Tatiana Arús enseña en el vídeo principal de esta noticia lo más destacado de los Premios ELLE for Future, donde acudieron rostros conocidos como Heidi Michel, Antonio Banderas, Mar Saura o Eugenia Martínez de Irujo. No obstante, quien más ha llamado la atención fue Richard Gere, que acudió junto a su mujer, Alejandra Silva, ahora Alejandra Gere. "Era el gran protagonista de la noche e hicieron muestras constantes alardeando de su relación", explica Tatiana Arús.

"No sé si eran prescindibles porque lo coge como si fuera un anciano", destaca Alfonso Arús, que afirma que "ese gesto de poner sus manos en las mejillas es un poco de abuelete". Además, la pareja ha hablado con los medios de comunicación para promover la lucha a favor del medio ambiente. "El planeta y nosotros somos uno y si no cuidamos el planeta no tenemos un lugar donde vivir", destaca Alejandra Gere, quien ha hablado junto al actor de temas más íntimos, como que Richard Gere "nunca ha comido un bocata de calamares".