Este taxista recogió a una joven que se había pasado con el alcohol y la dejó en su casa. El conductor mira atrás y se da cuenta que la chica se ha dejado el teléfono. Ante esta situación el taxista se pone en contacto con la madre de la joven y queda con ella para entregarle el móvil. Cuando este llega al punto de recogida, se encuentra con la suegra de la chica y se niega a darle el móvil.

El chófer viendo la situación decide grabar lo que pase. "Aquí está la señora que quiere que le de el iPhone de la señorita que ha bebido y dice que le ha hecho una foto a la placa", comienza contando. El trabajador explica a la señora que está esperando a que llegue la madre de la joven para darle el teléfono y que le paguen. "Yo solo le estoy diciendo que me pague mi carrera", le expone. La mujer le acusa de no devolverle el móvil. "Su hijo me ha dicho que vuelva", continúa relatando.

La historia no se sabe cómo ha acabado pero en plató tienen claro quién tiene la razón, el taxista. "Muy majo, porque él no quiere dárselo a la suegra para que no cotillee, me parece perfecto", comenta Angie Cárdenas. Alfonso Arús opina que la señora estaba relamiéndose con la idea de acceder a los contactos. "Al pobre hombre le han dicho que tienen foto de la matrícula y que le van a denunciar por devolver un móvil", dice alucinando Hans Arús.