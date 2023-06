¡Ni un día sin cantar! Es el reto que queremos lanzarle a los colaboradores de Aruser@s... aunque suponemos que su presentador no estará demasiado por la labor. Por ahora, ellos están haciendo todo lo que pueden sin siquiera conocer esta petición. Y es que, elmomento karaoke hoy ha sido bastante madrugador.

Todo comienza, cómo no, conPatricia Benítez. En el Día Mundial del Mejor Amigo no podía evitar entonar aquello de "yo quiero tener un millón de amigos..." y aunque Alfonso Arús haya estado rápido intentando que no cantara, la música ha comenzado a sonar en plató.

De ahí, pasan a 'Mi amante amigo' de Rocío Jurado a petición de Tatiana Arús. "¡No, pero no estamos para canciones! ¡No, que no llego!", grita desesperado el jefe, aunque nadie le escucha ya. Todos están entregados para darlo todo con este temazo. "¡Si no os sabéis ni la letra!", lamenta.