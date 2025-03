Un estadounidense que trabaja en España alucina con la cantidad de vacaciones que tenemos: "Allí tienes 10 días y nunca los usas"

¿Crees que en España tenemos suficientes vacaciones o por el contrario, eres de los que opina que necesitaríamos algunos días más? Si eres de los segundos, es mejor que no te vayas a trabajar a EEUU, pues allí, solo tienen unos diez días libres al año. "Y nunca los usas, porque te penalizan, te miran mal", asegura este hombre estadounidense en este fragmento del pódcast 'Too much to say' del que se hace eco Aruser@s.

Jacob se muestra además perplejo con que tengamos "tantos" días de vacaciones. "En mi primer trabajo aquí en España me pidieron vacaciones. Me dijeron: 'tienes que mandar ya tus vacaciones, por favor', y yo dije, '¿cómo, cómo, cómo? Espera, quieres que libre... ¿No me necesitas o no entiendo nada?'", cuenta mientras recuerda ese momento. El chico aprovechó para hacer un viaje a la nieve de ocho días con cinco compañeros de trabajo, algo que él aún no puede entender.

En el plató del programa de laSexta, Marc Redondo aprovecha para pedir más días libres a su jefe, Alfonso Arús.