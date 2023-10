A pesar de que creemos que estamos en un mundo globalizado y que el cine y la cultura nos han enseñado las costumbres de cada país, lo cierto es que todo se estropea cuando hablamos de ligar. No es la primera vez que en Aruser@s prestan atención a cómo se 'tira la caña' en diferentes países (ya sabemos de la intensidad de los alemanes). Esta vez le toca el turno a los estadounidenses.

Para ello, se hacen eco de un vídeo viral de una chica que nos cuenta su experiencia en este país. "Nosotros conocemos la táctica española, ¿no? De que primero se tantea el terreno por Instagram, ves si tiene o no novio, si te gusta o no... Aquí, esa primera fase está descartada", asegura sorprendida.

"El factor 'no te conozco, a lo mejor eres un psicópata', ellos no lo tienen presente", analiza. Pero lo peor viene cuando les dices que no y no les das ninguna explicación. "Se ofenden, porque ellos se sienten los más guapos del mundo y tú no tienes ningún motivo para decirles que no. Entonces es como 'pero, ¿por qué no?'". El truco, por desgracia, es decirles que tienes novio, explica la chica.