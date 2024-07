Hans Arús enseña en el plató de Aruser@s la historia de una joven que ha llegado a su casa junto a un perroy su madre rechaza al animal afirmando que es "una rata asquerosa". "Si eso parece un sapo", afirma indignada la madre, que insiste en que no quiere un perro: "Yo no toco eso, como éramos pocos parió la burra". "La rata esta asquerosa que me has traído", critica la madre.

Sin embargo, la historia cambia radicalmente un rato después. La hija graba a la madre cómo se acerca poco a poco a la cachorra y pregunta "a qué juega" y, finalmente, termina acariciándola y diciéndole "guapa". Al final del vídeo, incluso, la hija recopila diferentes momentos de su madre y con la perrita asegurando que para ella "un perro es como un hijo". En el vídeo se la puede ver, incluso, acariciándola metida en la cama o dándole besos.

"Esto pasa siempre", afirma Hans Arús, que asegura que "normalmente los padres no quieren perros hasta que los tienen en casa y les tienen cariño".