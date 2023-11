Alfonso Arús enseña en el plató de Aruser@s el zasca de Lucas, de Andy y Lucas, por no haber sido invitados a los Latin Grammy en Sevilla. "¿Por qué a nosotros no se nos invita a una cena mínimo?", pregunta indignado Lucas, que continúa su enfado: "Invitad a Andy y Lucas, joder, son Patrimonio de la Humanidad en Andalucía".

"Me parece de no estar a la altura, que un grupo de Andy y Lucas que estamos a 100 kilómetros de nuestra casa y que es la primera vez que se hace en España, no se nos haya invitado ni a una cena de los Latin Grammys", insiste Lucas muy enfadado.

Unas declaraciones que Alfonso Arús y Angie Cárdenas defienden en el plató de Aruser@s: "No me parece normal que aparezcan muchas personas que nada tienen que ver con el mundo de la música y gente que sí tiene una trayectoria musical no tengan derecho ni a una cena".