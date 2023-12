El tiktoker @pedro_mardones ha vivido una experiencia surrealista y, como no podía ser de otra manera, ha acudido a esta red social para contar su historia. El chico estaba durmiendo plácidamente en su habitación de hotel cuando se desveló y, al ir hacia el baño, se encontró allí a un señor "en pelota picada".

"Le digo, 'excuse me, is my room', y el señor se me queda mirando ahí, se dirige a la zona del inodoro, se sienta y se pone a tirarse a pedos". Completamente estupefacto por lo que acababa de pasar, Pedro se dirigió al teléfono para llamar a recepción, pero el hombre ya había terminado de aliviar sus gases en el baño. "Se tumba boca abajo con todo el mandango en mi sábana".

Finalmente, llegó el personal del hotel para llevarse a este individuo. "Yo creo que iba pasado". El señor en cuestión era un ciudadano de Estonia que tenía su habitación dos puertas más allá de la de Pedro, cuenta el pobre creador de contenidos en este vídeo de TikTok emitido en Aruser@s.