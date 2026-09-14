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La emotiva sorpresa de una abuela que espera con flores a su nieta el día de su graduación

En Aruser@s muestran el tierno viral de una abuela que espera a su nieta frente a las puertas de la universidad con un ramo de flores para celebrar con ella un día tan especial.

La emotiva sorpresa de una abuela que espera con flores a su nieta el día de su graduación

La abuela se planta frente a la universidad con un ramo de flores naranjas para recibir a su nieta el día de su graduación. Una escena que ha emocionado a los colaboradores de Aruser@s y que demuestra que para las abuelas no hay celebración demasiado pequeña ni espera demasiado larga. "No es que la espere, es que es la primera", bromea Hans Arús al ver la escena. El colaborador asegura que, aunque la graduación esté prevista para las 12 de la mañana, "seguro que ella habrá estado a las 8" esperando con las flores para no perderse ni un segundo de ese momento.

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