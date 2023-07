Este mensaje ha conmovido a las redes y también a los colaboradores de Aruser@s... y no es para menos. Hans Arús lee en el plató del programa la carta de un anciano que va a mudarse a una residencia dirigida a sus vecinos. El hombre ha vivido ahí durante 42 años y ahora, la emoción le abruma al tener que marcharse.

"Estos son mis tres últimos días aquí. Quería agradeceros por siempre haber sido respetuosos conmigo y haberme tratado con cariño", asegura en este escrito. El señor enumera las cosas que echará de menos cuando se marche. "Las blancas escaleras, recoger una carta del buzón cada mañana e incluso los niños que jugaban tocando los timbres por la noche", asegura.

"Os quiere, José Ignacio", firma. Estas tiernas palabras calan en Rocío Cano. "Alfonso, es tu hogar. Yo lo entiendo. Al final, has pasado ahí mucha parte de tu vida con sus alegrías, sus tristezas... A mí me estaba emocionando", le dice al presentador. Angie Cárdenas también tiene un nudo en la garganta, pero Alfonso Arús tiene una teoría. "Si José Ignacio se fuera a un piso en Benidorm en vez de una residencia, no echaría de menos las llamadas de los niños y no estaría tan tierno", bromea.