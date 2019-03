El Sevilla y las 110 medidas de Pedro Sánchez: "Habrá prometido una Semana Santa sin lluvia y un verano sin mosquitos"

Alfonso Arús da paso a El Sevilla para que analice las 110 medidas que el PSOE ha propuesto de cara a las elecciones generales del 28 de abril.

El colaborador señala que, "a pesar de que ya lo dijo el consejero en Economía del Partido Popular en Andalucía, que lo que se promete en campaña después nunca se cumple", Pedro Sánchez ha lanzado varias propuestas.

"Habrá prometido que en Semana Santa no llevará y que en las playas no habrá medusas ni mosquitos, pero hay una muy particular, la de la salud bucodental", señala el colaborador de Arusitys.

"No me puedo creer que vaya a haber dentistas gratis, vamos a ser la envidia de los europeos, volveremos a partir las nueces con la muela del juicio", sentencia.