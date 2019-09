Miguel Ángel Rodríguez, El Sevilla, se mete en la piel del presidente en funciones Pedro Sánchez, para solidarizarse con el día tan duro que debe estar pasando después de rechazar la coalición temporal que ofrecía Pablo Iglesias para formar Gobierno.

El cantante de los Mojínos Escozíos asegura que "tiene que estar pasándolo fatal" con todo su entorno preguntando por la llamada de Pablo Iglesias y el contenido de esta.

El Sevilla se imagina al socialista hablando con su mujer, su secretaria, con su chófer, con los ministros... y con todos acabando con su paciencia al hacerle la misma pregunta: ¿Te ha llamado Iglesias?

"Sí, me ha llamado, coño. Me ha llamado el Iglesias y le he dicho que no, cojones. ¡Ya está bien!", responde el colaborador recreando la posible reacción del presidente.

