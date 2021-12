Boticaria García participaba el pasado sábado en laSexta Noche para alertar sobre la falsa seguridad que nos puede dar el que un test de antígenos resulte negativo: "Aunque des negativo en un test de antígenos, no tienes ninguna garantía de que no estés contagiado".

El Sevilla se indigna al reconocer que lleva "70 PCRs y antígenos": "Que ahora digan que no sirve para nada...".

Aún así, explica que tampoco prestó mucha atención a la explicación de Boticaria porque se quedó alucinado con su nombre: "He estado preguntando por el nombre de Boticaria en las listas y no existe porque cuando hay menos de 20 personas que se llamen de esa forma, no aparecen datos".

Así, reflexiona en este vídeo sobre lo práctico que sería para la Policía que tuviesen relación nuestros nombres con nuestros trabajos: "Si piden a alguien el DNI y pone Narcotraficante Gutiérrez ya sabe a qué se dedica", bromea el humorista.