Boticaria García ha afirmado en laSexta Noche que "todos los test que se dispersan en farmacias son seguros", y ha señalado que tienen una capacidad para detectar un positivo "de entre el 95% y el 96%". "Es menor que en una PCR, pero igualmente los test de antígenos son efectivos", ha defendido.

Sin embargo, la farmacéutica ha destacado la importancia del "cuándo" hay que hacerlos: "Tiene que ser durante los cinco primeros días que tengas síntomas, aunque solo sea mocos o tos". "Más allá de esos primeros días, puede que el test nos diera un error", ha señalado, al tiempo que ha explicado que si una persona te ha dicho que ha dado positivo el mismo día que has estado con ella, "aunque te hagas el test no va a dar positivo, porque todavía no hay carga viral". "Hasta el cuarto o quinto día desde el contacto no va a dar positivo", ha indicado.

Así, ha alertado de la falsa seguridad que puede generar el haber dado negativo en un test de antígenos: "Si doy negativo, me creo que no estoy contagiado, y me voy a cualquier sitio donde puedo contagiar. Si el test de antígenos es negativo, no tienes ninguna garantía de que no estés contagiado. Es verdad que vas a tener una carga viral baja, pero puedes estar contagiado", ha advertido.