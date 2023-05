Alfonso Arús enseña en el plató de Aruser@s un comentario de la exdiseñadora de Tamara Falcó que publicó hace tiempo y que "ahora cobra sentido". "Para postureos y photocalls pregunten en la ventanilla de al lado que en esta no es. Un respeto por la moda. Ser experto en moda no es vestirse con gracia, no es saberse los nombres de pila de las dependientas de Zara de la vuelta de la oficina ni, mucho menos, cascarse un logotipo random inspiradas porque Mari Puri, influencer de cabecera, haya encumbrado las letras en su post pagado por una marca de desodorantes", escribió una de las diseñadoras de 'Sophie et voilà'.

"Me van a perdonar, calentita voy con este tema. Un poco de profesionalidad, por favor", termina rotunda la mujer en un comentario que compartió en un stories en su cuenta de Instagram y que, al poco tiempo, borró. Tatiana Arús explica que "todo el mundo lo empezó a leer entre líneas" y todas las miradas empezaron a ponerse en "Tamara Falcó". En el plató de Aruser@s analizan si este duro comentario va dirigido a Tamara Falcó: "Yo en este caso creo que sí, porque si además lo borra es porque sabe que luego dará de qué hablar".