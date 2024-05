"Los camareros y hosteleros de nuestros bares y restaurantes queremos que normalicéis una cosa, que es pagar por lo que consumís", comienza exponiendo el creador de contenido y dueño de un bar, @abrigaca. "'Oh me han cobrado el alioli, que ratas', 'Oh me han cobrado 10 céntimos más por el hielo del café'", pone de ejemplo el hostelero, que explica en el vídeo que hay que entender que a ellos eso no les sale gratis.

"Hay cosas que si las pides las tienes que pagar porque el principal negocio del bar es generar dinero", explica el dueño del bar, que sentencia: "Si yo quisiera regalarte cosas, te invitaría a mi casa a comer, pero en el bar en el que trabajamos tenemos que cobrar todo lo que pedís que para eso lo pedís, para que no os falte de nada".

Alfonso Arús piensa que este vídeo va a generar todavía más polémica. El presentador no discute el precio global al que tiene que estar una bebida con hielo porque puede variar mucho dependiendo del bar, lo que ve feo es que te lo cobren aparte. "A mi me parece muy feo porque ya de por si los productos tienen un precio sobrevalorado para sacar beneficio", apunta Rocío Cano, que añade que con el café tienen un beneficio de alrededor de un 140%. Mientras que a Alba Gutiérrez le parece justo, porque dice que "luego vamos a otros países, pagamos cinco euros por un café y nadie dice ni mu".