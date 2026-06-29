La dueña de una papelería revela los productos que antes arrasaban y hoy casi nadie compra: "Ahora todo son pantallas"

La dueña de una papelería comparte cuáles son los artículos que antes eran imprescindibles en colegios y oficinas y que hoy apenas tienen salida.

Hay productos que hace unos años eran imprescindibles en cualquier colegio o oficina y que, con el paso del tiempo, han quedado prácticamente en el olvido. Así lo ha contado la dueña de la cuenta de TikTok '@papeleriamanilaa', que ha desvelado cuáles son los artículos que más han perdido protagonismo.

En el primer puesto sitúa a los encuadernadores de latón. "Antes se vendían muchísimo en colegios y oficinas. Ahora casi todo el mundo opta por las grapas o las carpetas", explica.

En segunda posición aparecen las tizas, otro clásico que ha desaparecido de las aulas. "Cada semana me pedían cajas enteras. Hoy las pizarras de tiza casi han desaparecido porque todo son pantallas", lamenta.

Y cierra el ranking otro imprescindible de hace unos años: los mapas de papel. "Ahora los niños buscan cualquier sitio en Google y ya está. Nadie quiere mapas de papel", comenta.

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