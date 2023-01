"Tus comentarios machistas y repulsivos hacia Cristina Pedroche por estar embarazada y hacia mí por haber perdido a mi único hijo, diciendo que utilizamos eso para tener audiencia, duelen mucho", afirma Ana Obregón en un mensaje dirigido a Risto Mejide.

El presentador, encargado de presentar las Campanadas de fin de año en una cadena de televisión, ha desatado una oleada de indignación por las preguntas que hizo a su compañera Mariló Montero durante la retransmisión.

"¿Hay algo que anunciar? ¿Un embarazo? ¿La muerte de un ser querido? Eso siempre da audiencia" llegó a afirmar de manera jocosa. Una actitud que la artista le reprocha en este mismo comunicado. "Duele tu risa, al final del comentario, como si fuera divertido enterrar a un hijo. No lo es, Risto. Y no te lo deseo ni a ti ni a nadie", sentencia.

Risto Mejide responde a Ana Obregón asegurando que su comentario no iba referido a ella o a Cristina Pedroche, sino a quienes "les ponen ahí". "Lo siento, estoy en contra del morbo. No tenemos la culpa ni Cristina, ni tú ni yo. Quizá a mí también me han puesto porque me he separado este año", reflexiona.