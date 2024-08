El hombre que protagoniza este vídeo viral (@achopatry) emitido en Aruser@s sabe muy bien lo que es pasar unas buenas vacaciones. O al menos, eso asegura mientras su cara dice todo lo contrario. "Esa gente soltera que se va de vacaciones y dice que se lo ha pasado bien, esos no tienen ni idea", comienza diciendo.

Y es que, para él, pasárselo bien es lo que hace con su familia todos los años. "Pasárselo bien es estar con tu pareja discutiendo mínimo cuatro veces diarias, llevarte a los críos y estar con ellos todo el día arrastrándolos como si fueran dos dóberman por la calle, que todo lo quieren comprar, que todo lo quieren coger", asegura este señor mientras pasea cabizbajo por la calle.

Lo de llevarse a los niños a la playa alcanza unas cotas de diversión superiores. "Estás completamente preocupado todo el tiempo que estás allí porque no sabes si se han ahogado en el agua, los pierdes cada 15 minutos... eso es lo mejor", asegura. Y nada de siestas, que hay que jugar; nada de tele, que hay que poner la videoconsola; nada de dormir, que ellos no tienen sueño. "Si has hecho algo para cenar, eso no les gusta. Eso son unas buenas vacaciones".

En el plató, Angie Cárdenas no puede evitar una carcajada, quizá sintiéndose identificada con este monólogo. "'Pifostio', te voy a dar un consejo: disfruta ahora que puedes", aconseja Alfonso Arús a Rocío Cano. La suerte del presentador es que sus hijos Hans y Arthur eran buenísimos y no discutían nada, nada, nada entre ellos.