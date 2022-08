Parece que a Alexa le da igual que le pidas las cosas por favor. Esta niña no deja de ser educada en ningún momento con el dispositivo de escucha inteligente a pesar de que no consigue hacerse entender y aún así, no le hace ni caso.

"Alexa es muy torpe, porque yo entiendo que está pidiendo 'Vida de rico, por favor' perfectamente", comenta Alfonso Arús tras ver este divertido vídeo viral. Angie Cárdenas, por su parte, lanza una idea que puede ser muy útil: "Tendrían que sacar una Alexa infantil para que interpretara las palabras de los peques".

Tras muchos intentos, en los que la pequeña intenta (sin éxito) mejorar su dicción y cambiar las palabras de su mensaje para ver si así consigue su objetivo, finalmente logra que "Vida de rico" de Camilo suene a todo volumen, para alegría de la niña.