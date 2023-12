La niña que protagoniza este vídeo viral emitido en Aruser@s tiene la suerte de tener a su lado siempre con ella a su mejor amigo: su perro. Como buen compañero de aventuras, el Golden juega con el bebé e inventa nuevas travesuras que perpetrar juntos, como esta divertida atracción de feria que ambos se montan en el salón de su casa.

La pequeña no puede parar de reír con la ocurrencia del can, que al ver que ella está metida en un andador con ruedas no duda en agarrar la manga de su pijama y empezar a darle vueltas, como si estuvieran en las tazas locas de un parque de atracciones.

"El Golden no se cansa y la niña está encantada de la vida. Esto no tiene precio, que un rato te distraigan al niño. O sea, es perfecto", comenta maravillada Angie Cárdenas. "Yo le pondría otra ficha al perro a ver si está un cuarto de hora más dando vueltas", añade Alfonso Arús.