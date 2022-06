Ágatha Ruiz de la Prada es una invitada habitual en diversos programas de televisión. Tanto es así que ha terminado convirtiéndose en un personaje del corazón que no duda en hablar sobre su vida sentimental.

La diseñadora ha sido una de las últimas invitadas al programa 'Enamorados de Madrid'. En su entrevista, Ágatha no evitó hablar de su vida sentimental e, incluso, lanzó un dardo a Pedro J. Ramírez: "Se me olvida todo, pero entre mis virtudes no está la de perdonar".

Por otro lado, la diseñadora materializó su rencor en una petición que realizó a uno de los camareros del local al ver una fotografía suya junto a Pedro J. en la pared.