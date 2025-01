David Beckham sorprende al aparecer más hinchado: "Le cuesta sonreír, no puede mover los músculos de la cara"

David Beckham ha reaparecido con el rostro ligeramente más hinchado en el programa de la NBC 'Today'. "Imaginamos que se debe a algún retoque estético", explica Tatiana Arús, que destaca que "no es su mejor plano ni está favorecido". "Es cierto que, a veces, cuando te sometes a algún tipo de retoque estético debe bajar ese hinchazón", afirma la colaboradora de Aruser@s, que enseña el nuevo aspecto del exfutbolista en el plató, donde Patricia Benítez asegura que "está en decadencia".

"Está horrible", insiste Patricia Benítez sobre David Beckham, del que Angie Cárdenas se muestra muy sorprendida: "Es verdad que da la sensación que le cuesta hasta reír porque no puede mover los músculos de la cara". Además, Cárdenas reflexiona sobre que "igual la luz del plató no es la mejor", pero Alfonso Arús destaca que "la luz no afecta en ese gesto que le impide sonreír".