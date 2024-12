Patricia Benítez, al ver a David Beckham cantando un villancico: "Hay pintas que solo él puede permitirse"

Patricia Benítez alucina con el look de David beckham en Navidad: "Aparece con ese pantalón de chándal, esas zapatillas de andar por casa de abuelo, esos calcetines blancos y está más o menos sexy".

"En estas fiestas todo el mundo se anima a cantar, lo haga bien o mal", destaca Hans Arús, que explica que "el último ha sido David Beckham". "Y no lo hace nada mal", añade Tatiana Arús, que enseña en el plató de Aruser@s el vídeo viral del exfutbolista cantando con Papá Noel.

"Eso sí, lleva un look muy cómodo", destaca Tatiana Arús, que detalla que, aunque no va en pijama, Beckham "va en chándal". "Hay pintas que solo él puede permitirse", destaca Patricia Benítez, que reflexiona: "Aparecer con ese pantalón de chándal, esas zapatillas de andar por casa de abuelo, esos calcetines blancos... y aparecer más o menos sexy...". "Yo a según qué personas no se lo compro, pero a David Beckham sí", asegura Tatiana Arús.