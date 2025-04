El dardo de Sergio Ramos al Atlético de Madrid en la celebración de su 39 cumpleaños: "Hace la broma de girar las velas"

Sergio Ramos cumple 39 años rodeado de la gente a la que más quiere, aunque en esta ocasión haya tenido que celebrar la ocasión un poco lejos de casa, ya que actualmente desarrolla su carrera profesional en México como defensa de los Rayados de Monterrey. Sin embargo, no ha podido evitar acordarse de un hito histórico para el madridismo en esta celebración.

"Ha querido hacer la broma de girar las velas para poner 93, el momento clave en el que marcó y se alzaron finalmente con el triunfo en la Champions de 2014", cuenta Tatiana Arús. Una clara dedicatoria para el Atlético de Madrid. "Aquí estamos viendo, muy divertido, cómo saluda", destaca la tertuliana.

"39 años y afortunado de seguirlos cumpliendo haciendo lo que me gusta rodeado de la gente a la que quiero. Para mí la edad no es más que un número. Me siento como nunca, con las mismas ganas y la misma ilusión que cuando empezó el viaje", escribe en este post el marido de Pilar Rubio.