Alfonso Arús muestra en el plató de Aruser@s "el zasca de Pilar Rubio a Sergio Ramos cuando le preguntan si va a ir a la Feria de Abril". "Él en los toros, tú no, no pasa nada. Si a ti no te gusta la feria de Abril para qué vas a ir", reflexiona una reportera a Pilar Rubio, que responde con total sinceridad: "Yo soy más de la Feria del Libro".

Unas palabras que sorprenden al plató, donde Tatiana Arús destaca que "es un secreto a voces la mala relación que guarda Pilar Rubio con la familia de Sergio Ramos". "En el momento en el que era el cumpleaños de Pilar Rubio y Sergio Ramos se va a celebrar la Feria de Abril...", reflexiona Tatiana Arús.

Y es que "aquí no hay que leer entre líneas", destacan en el plató, donde tienen claro que "es un zasca" a su marido.