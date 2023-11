Alfonso Arús enseña en el plató de Aruser@s el último zasca viral del cura de Valdepeñas a sus feligreses más tacaños. "El domingo que viene es domingo de Cáritas", recuerda el cura en el vídeo principal de esta noticia, donde lanza un mensajito a los presentes: "Como decía el Evangelio de hoy, si quieres, a lo mejor puedes redondear el euro, y en vez de echar 0,50, puedes echar un euro, que se acerca la Navidad".

"Y también puedes echar un billete pequeño si puedes, el problema es que a veces nos falta voluntad y amor", insiste el cura de Valdepeñas en el vídeo. Tras escucharle, en el plató de Aruser@s analizan este zasca y Alfonso Arús reflexiona sobre los virales del cura: "Espero que siga retransmitiendo la misa, porque hay una información que dice que la Iglesia no vería con buenos ojos esta retransmisión". "Yo creo que no solo on va en contra sino que va a favor", destaca el presentador del programa.