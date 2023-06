El medio de comunicación online 'Código nuevo' ha formulado una interesante pregunta que recogen nuestros amigos de Aruser@s: ¿quedar con un ex son cuernos? En el plató hay bastante consenso al respecto, sin embargo, todos tienen algo que decir al respecto. "No todo el mundo reaccionaría con el temple de Tatiana", afirma Alfonso Arús cuando la colaboradora asegura que si la pareja actual lo sabe y entre ellos no queda nada, no debería considerarse infidelidad.

La mayoría de las tertulianas, entre las que se incluyeAngie Cárdenas, afirman que reaccionarían "fatal" ante esta situación. De hecho, Patricia Benítez prohibiría de entrada esa posibilidad. "¿Qué necesidad? Ya lo habéis dejado. ¿Ahora qué queréis? ¿Ser amigos? ¿Para qué? No. No ha funcionado. Adiós", reflexiona.

"¿Quieres quedar con tu ex? Tú sabrás", bromea Marc Redondo. "El 'tú sabrás' es 'duermes en el sofá'", advierte el presentador y añade: "dos personas que han estado en la cama durante un montón de ocasiones y años... tampoco es tan difícil que vuelva a surgir la chispa aunque sea por 5 minutos, no es tan improbable". Rocío Cano y Alba Sánchez lo tienen claro también: a ellas tampoco les gusta que sus parejas quedan con las ex. "Si quedas con él, es porque recuerdas algo que te gustó del pasado", opina 'Pifostio' Cano.

Pero los espectadores no opinan lo mismo...